Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu (7 - 13 Ağustos 2023)

Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. Box Office Türkiye tarafından derlenen 7-13 Ağustos 2023 haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle....

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER

1. Terzi (2. Sezon)

2. Terzi (1. Sezon)

3. Mükemmel Bir Hikaye

4. The Witcher (3. Sezon)

5. Gabby'nin Hayal Evi

6. Manifest (1. Sezon)

7. Ölümcül Kaçamak

8. Güneşin Karanlığında (2. Sezon)

9. Cem Yılmaz Diamond Elite Platinum Plus

10. Om Nom Hikayeleri

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

1. Müstakbel Damat

2. Heart of Stone

3. Cennete Yakın

4. Jumper

5. Erkekler Ne İster?

6. Büyücüler Kulübü: Miras

7. Ruh Kapanı

8. Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü

9. Dünya Savaşı Z

10. Keşmekeş