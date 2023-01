Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu! (16 Ocak- 22 Ocak)

Netflix, izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı haftalık Top 10 (16-22 Ocak) listesini yayınladı. Buna göre, 16-22 Ocak haftasında Netflix Türkiye'de televizyon kategorisinde en çok izlenen dizi, Şahmaran 1. sezon oldu. İşte 16-22 Ocak tarihleri arasında Netflix'te en çok izlenen diziler ve filmler...

Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler (16 Ocak- 22 Ocak)

1. Şahmaran 1. sezon

2. Vikings: Valhalla: 2. sezon

3. Ginny & Georgia: 2. sezon

4. Wednesday: 1. sezon

5. Vikings: Valhalla: 1. sezon

6. Lady Voyeur: Limited Series

7. Hot Skull: 1. sezon

8. Ginny & Georgia: 1. sezon

9. Alice in Borderland: 2. sezon

10. Rise of Empires: Ottoman: Mehmed vs. Vlad

Netflix Türkiye'de en çok izlenen filmler (16 Ocak- 22 Ocak)

1. Kaybedenler Kulübü Yolda

2. Elektra

3. Laal Singh Chaddha

4. JUNG_E

5. The Pale Blue Eye

6. Shutter

7. The Lord of the Seagulls

8. Dog Gone

9. Smurfs: The Lost Village

10. Devotion