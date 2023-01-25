Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu! (16 Ocak- 22 Ocak)

Netflix, her hafta düzenli olarak en çok izlenen dizi ve filmleri paylaşıyor. 16 Ocak- 22 Ocak tarihleri arasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizilerde ilk sırada Şahmaran yer alıyor. İşte listenin tamamı...

Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu! (16 Ocak- 22 Ocak)

Netflix, izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı haftalık Top 10 (16-22 Ocak) listesini yayınladı.  Buna göre, 16-22 Ocak haftasında Netflix Türkiye'de televizyon kategorisinde en çok izlenen dizi, Şahmaran 1. sezon oldu. İşte 16-22 Ocak tarihleri arasında Netflix'te en çok izlenen diziler ve filmler...

Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler  (16 Ocak- 22 Ocak)

1. Şahmaran 1. sezon 

2. Vikings: Valhalla: 2. sezon

3. Ginny & Georgia: 2. sezon 

4. Wednesday: 1. sezon

5. Vikings: Valhalla: 1. sezon

6. Lady Voyeur: Limited Series

7. Hot Skull: 1. sezon

8. Ginny & Georgia: 1. sezon 

9. Alice in Borderland: 2. sezon

10. Rise of Empires: Ottoman: Mehmed vs. Vlad

Netflix Türkiye'de en çok izlenen filmler  (16 Ocak- 22 Ocak)

1. Kaybedenler Kulübü Yolda

2. Elektra

3.  Laal Singh Chaddha

4. JUNG_E

5. The Pale Blue Eye

6. Shutter

7. The Lord of the Seagulls

8. Dog Gone

9. Smurfs: The Lost Village

10. Devotion