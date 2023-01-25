Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu! (16 Ocak- 22 Ocak)
Netflix, her hafta düzenli olarak en çok izlenen dizi ve filmleri paylaşıyor. 16 Ocak- 22 Ocak tarihleri arasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizilerde ilk sırada Şahmaran yer alıyor. İşte listenin tamamı...
Netflix, izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı haftalık Top 10 (16-22 Ocak) listesini yayınladı. Buna göre, 16-22 Ocak haftasında Netflix Türkiye'de televizyon kategorisinde en çok izlenen dizi, Şahmaran 1. sezon oldu. İşte 16-22 Ocak tarihleri arasında Netflix'te en çok izlenen diziler ve filmler...
Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler (16 Ocak- 22 Ocak)
1. Şahmaran 1. sezon
2. Vikings: Valhalla: 2. sezon
3. Ginny & Georgia: 2. sezon
4. Wednesday: 1. sezon
5. Vikings: Valhalla: 1. sezon
6. Lady Voyeur: Limited Series
7. Hot Skull: 1. sezon
8. Ginny & Georgia: 1. sezon
9. Alice in Borderland: 2. sezon
10. Rise of Empires: Ottoman: Mehmed vs. Vlad
Netflix Türkiye'de en çok izlenen filmler (16 Ocak- 22 Ocak)
1. Kaybedenler Kulübü Yolda
2. Elektra
3. Laal Singh Chaddha
4. JUNG_E
6. Shutter
7. The Lord of the Seagulls
8. Dog Gone
9. Smurfs: The Lost Village
10. Devotion