Netflix Türkiye'de geçtiğimiz hafta en çok hangi diziler ve filmler izlendi? (3 - 9 Nisan)

Netflix, izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı haftalık Top 10 (3 - 9 Nisan) listesini yayınladı. 3 - 9 Nisan haftasında Netflix Türkiye'de televizyon kategorisinde Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? liderliğini sürdürdü. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi The Night Agent zirvenin en yakın takipçisi olurken The Blacklist dokuzuncu sezonuyla üçüncü sırada yer aldı.

Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 3 - 9 Nisan) haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şu şekilde:

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER

1. Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? (1. Sezon)

2. The Night Agent (1. Sezon)

3. The Blacklist (9. Sezon)

4. Gölge ve Kemik (2. Sezon)

5. The Blacklist (1. Sezon)

6. Görünmez (1. Sezon)

7. The Glory (1. Sezon)

8. War Sailor

9. You (4. Sezon)

10. Wednesday (1. Sezon)

NETFLİX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM

1. Aaahh Belinda

2. Murder Mystery 2

3. Kill Boksoon

4. Faster

5. Nuh

6. Bana Karanlığını Anlat

7. Murder Mystery

8. Chupa

9. Aşk Yemini

10. Murder Mystery