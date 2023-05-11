Netflix Türkiye'de geçtiğimiz hafta en çok izlenen dizi ve filmler (1 - 7 Mayıs 2023)

Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. Geçtiğimiz hafta boyunca (1 - 7 Mayıs 2023) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde "Terzi" dizisi, film kategorisinde ise "Müjdemi İsterim" zirvede yer aldı.

Haftanın bir diğer yeni dizisi olan "Queen Charlotte" zirvenin en yakın takipçisi oldu. İkinci sezonuyla ekranlara gelen "Sweet Tooth" üçüncü sıraya gerilerken geçtiğimiz haftanın lideri "Welcome to Eden" dördüncü sırada yer aldı. 1 - 7 Mayıs 2023 haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle:

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER

1. Terzi (1. Sezon)

2. Queen Charlotte

3. Sweet Tooth (2. Sezon)

4. Cennete Hoşgeldiniz (2. Sezon)

5. Sweet Tooth (1. Sezon)

6. Hemşire

7. The Night Agent (1. Sezon)

8. Ateşböceği Yolu

9. The Diplomat (1. Sezon)

10. Cennete Hoşgeldiniz (1. Sezon)

NETFLİX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM

1. Müjdemi İsterim

2. F9: The Fast Saga

3. AKA

4. Bay ve Bayan Smith

5. Boğa Boğa

6. Paw Patrol Filmi

7. Mahalleden Arkadaşlar

8. Hep Yek 5: Bizim Şeyimiz mi Altan

9. Tamirhane

10. Kolpaçino: 3. Devre