Netflix Türkiye'de geçtiğimiz hafta en çok izlenen dizi ve filmler (8 - 14 Mayıs 2023)

Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı.8 - 14 Mayıs haftasında Netflix Türkiye'de televizyon kategorisinde Terzi birinci sırada yer aldı.

Geçtiğimiz hafta olduğu gibi Queen Charlotte ve Sweet Tooth dizileri zirvenin en yakın takipçileri oldu. Haftanın yeni dizisi Queen Cleopatra dördüncü, Black Knight ise beşinci sıradan listeye giriş yaptı. 8 - 14 Mayıs 2023 haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle...

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER

1. Terzi (1. Sezon)

2. Queen Charlotte

3. Sweet Tooth (2. Sezon)

4. Kraliçe Kleopatra (1. Sezon)

5. Black Knight (1. Sezon)

6. Cennete Hoşgeldiniz (2. Sezon)

7. Power (1. Sezon)

8. The Night Agent (1. Sezon)

9. Sweet Tooth (1. Sezon)

10. Sanctuary (1. Sezon)

NETFLİX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM

1. The Mother

2. Müjdemi İsterim

3. F9: The Fast Saga

4. Kolpaçino 3. Devre

5. Ketenpere

6. AKA

7. Bay ve Bayan Smith

8. Mahalleden Arkadaşlar

9. Paw Patrol Filmi

10. Boğa Boğa