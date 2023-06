Netflix Türkiye'de geçtiğimiz hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu (12-18 Haziran)

Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 12 - 18 Haziran 2023 haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle...

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER

1. Black Mirror (6. Sezon)

2. Bloodhounds (1. Sezon)

3. Sahte Profil (1. Sezon)

4. Never Have I Ever (4. Sezon)

5. Terzi (1. Sezon)

6. Valeria (3. Sezon)

7. Fubar (1. Sezon)

8. Gezegenimiz 2

9. Arnold

10. Maşa ile Koca Ayı (5. Sezon)

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

1. İllegal Hayatlar

2. Extraction 2

3. Merve Kült

4. Zamanda Tutsak

5. Mahalleden Arkadaşlar

6. Assasin's Creed

7. Tetikçi

8. Barış Akarsu: Merhaba

9. Extraction

10. Önemsiz Biri