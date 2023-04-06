Netflix Türkiye'de geçtiğimiz hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu (27 Mart - 2 Nisan)
Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisi, film kategorisinde ise "Murder Mystery 2" zirvede yer aldı.
Netflix, izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı haftalık Top 10 (27 Mart - 2 Nisan) listesini yayınladı. 27 Mart - 2 Nisan haftasında Netflix Türkiye'de televizyon kategorisinde Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? zirvedeydi. Geçtiğimiz haftanın lideri The Night Agent ikinci sıraya gerilerken Shadow and Bone üçüncü sırada yer aldı. Fatma dizisinin Güney Afrika uyarlaması Unseen açılışını dördüncü sırada gerçekleştirdi.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER
1. Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? (1. Sezon)
2. The Night Agent (1. Sezon)
3. Gölge ve Kemik (2. Sezon)
4. Görünmez (1. Sezon)
5. The Glory (1. Sezon)
6. You (4. Sezon)
7. Gölge ve Kemik (1. Sezon)
8. Sınır Yok
9. Wednesday (1. Sezon)
10. Kardeş Payı (1. Sezon)
NETFLİX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM
1. Murder Mystery 2
2. Bana Karanlığını Anlat
3. Kim Bu Aile?
4. Sessiz Bir Yer 2
5. Kill Boksoon
6. Luther: The Fallen Sun
7. İyi Adamın 10 Günü
8. Murder Mystery
9. Sihirbazın Fili
10. UFO