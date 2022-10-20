Netflix Türkiye'nin yeni dizisi 'Sıcak Kafa'dan ilk tanıtım yayınlandı! İşte konusu, oyuncuları ve yayın tarihi

Netflix'in Türkiye yapımı projelerinden Sıcak Kafa'nın yayın tarihi, yeni bir video ile duyuruldu. Sekiz bölümden oluşan ve distopik macera türündeki dizi, Mert Baykal'ın yaratıcılığında ekrana geliyor. Sekiz bölümden oluşan hikâyenin yapımcılığını ise Timur Savcı üstleniyor. Dizi ile ilgili detaylara yakından bakalım...

Sıcak Kafa ne zaman yayınlanacak?

"Sıcak Kafa", 2 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak.

Sıcak Kafa uyarlama mı?

Sıcak Kafa Afşin Kum'ın aynı adlı eserinden uyarlanarak ekranlara gelecek.

Sıcak Kafa dizisi konusu

Dizinin konusu şöyle:

Gizemli bir şekilde delilik salgınından etkilenmeyen tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş’tur. Acımasızlığıyla ünlü Salgınla Mücadele Kurumu tarafından arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan “sıcak kafa”sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır.

Sıcak Kafa dizisi oyuncuları

Sıcak Kafa'nın kadrosunda ;

Osman Sonant,

Şevket Çoruh,

Hazal Subaşı,

Tilbe Saran,

Kubilay Tunçer,

Özgür Emre Yıldırım,

Gonca Vuslateri,

Zerrin Sümer,

Yetkin Dikinciler,

Hakan Gerçek,

Erdem Akakçe,

Barış Yıldız,

Arda Anarat,

Furkan Kalabalık,

Şebnem Hassanisoughi,

Cüneyt Uzunlar

Haluk Bilginer yer alıyor.

Sıcak Kafa dizisi tanıtım fragmanı