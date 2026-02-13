Netflix’in Orhan Pamuk uyarlaması: Masumiyet Müzesi İzleyiciyle Buluştu

ORHAN PAMUK'UN EKRAN SERÜVENİ ALTI YIL ÖNCE HOLLYWOOD ŞİRKETİYLE BAŞLAMIŞTI



Orhan Pamuk’un ekran serüveni, altı yıl önce bir Hollywood şirketiyle başladı. Ancak hazırlanan senaryo, yazarın "makul bulduğunun çok ötesinde" sapmalar içeriyordu. Yaşadığı huzursuzluğu The New York Times'a anlatan Pamuk, o süreci şu sözlerle özetledi:

“O dönemde kabuslar görüyordum. Kendi standartlarıma göre Kaliforniyalı avukata çok para ödüyor ve ‘Ya yazdıkları gibi çekerlerse?’ diye endişeleniyordum”



Bu endişeyle başlattığı hukuk mücadelesini 2022'de kazanan yazar, hikayesinin haklarını geri alarak rotayı Türkiye’ye ve Ay Yapım’a çevirdi. Bu hamle, eserin ruhunu korumak adına atılan en kritik adımdı.