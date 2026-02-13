Netflix’in Orhan Pamuk uyarlaması: Masumiyet Müzesi İzleyiciyle Buluştu
2012 yılında İstanbul’da fiziksel bir müzeye, ardından ödüllü bir belgesele dönüşen Masumiyet Müzesi, nihayet 13 Şubat 2026 Cuma günü Netflix’te izleyiciyle buluşarak serüvenini tamamlıyor. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk için bu proje, yalnızca bir uyarlama değil; 73 yaşında dijital dünyaya attığı ilk adım ve kendi anlatısını korumak için verdiği uzun soluklu bir hukuk mücadelesinin zaferi niteliğinde...
Orhan Pamuk’un kült eseri Masumiyet Müzesi, 1970’lerin İstanbul’unda başlayıp zamanla sınıfsal bir gerilime ve derin bir saplantıya dönüşen Kemal ile Füsun aşkını anlatıyor. 13 Şubat Cuma günü Netflix’te izleyiciyle buluşan dizi, hikayenin bu güçlü atmosferini etkileyici bir görsel şölene dönüştürüyor.
ORHAN PAMUK'UN EKRAN SERÜVENİ ALTI YIL ÖNCE HOLLYWOOD ŞİRKETİYLE BAŞLAMIŞTI
Orhan Pamuk’un ekran serüveni, altı yıl önce bir Hollywood şirketiyle başladı. Ancak hazırlanan senaryo, yazarın "makul bulduğunun çok ötesinde" sapmalar içeriyordu. Yaşadığı huzursuzluğu The New York Times'a anlatan Pamuk, o süreci şu sözlerle özetledi:
“O dönemde kabuslar görüyordum. Kendi standartlarıma göre Kaliforniyalı avukata çok para ödüyor ve ‘Ya yazdıkları gibi çekerlerse?’ diye endişeleniyordum”
Bu endişeyle başlattığı hukuk mücadelesini 2022'de kazanan yazar, hikayesinin haklarını geri alarak rotayı Türkiye’ye ve Ay Yapım’a çevirdi. Bu hamle, eserin ruhunu korumak adına atılan en kritik adımdı.
ROMANIN RUHUNA SADIK BİR PROJE
Ay Yapım çatısı altında, Kerem Çatay ve yönetmen Zeynep Günay Tan ile yürütülen süreçte, romanın ruhuna sadık kalınması en temel öncelik oldu. 110 farklı mekânda gerçekleştirilen çekimler için 3 bin kostüm özel olarak dikildi. Nişantaşı, 1970’lerin dokusuna uygun setlerde adeta yeniden inşa edildi.
KEMAL VE FÜSUN
Kemal karakterine son dönemin parlayan ismi Selahattin Paşalı hayat verirken, Füsun rolü için yeteneğiyle dikkat çeken Eylül Lize Kandemir tercih edildi. Pamuk, bu seçim için “Ünlü olmasını umuyoruz” diyerek yeni nesil oyunculara olan güvenini dile getirdi.