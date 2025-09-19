Netflix'in rekorunu kırdı: KPop Demon Hunters neden bu kadar çok izleniyor?
Kpop ile iblis avcılarının fantastik dünyasını bir araya getiren KPop Demon Hunters (KPop: İblis Avcıları), sadece birkaç hafta içinde "Squid Game" ve "Wednesday" gibi izlenme rekorları kırmış dev yapımları geride bırakarak platformun gelmiş geçmiş en çok izlenen yapımı unvanını aldı. Peki, KPop Demon Hunters’ın başarısının sırrı ne?
Netflix yapımı KPop Demon Hunters, toplamda 300 milyon izlenme sayısını aşarak platform için yeni bir rekora imza attı.
KPop Demon Hunters, halihazırda en çok izlenen Netflix filmi haline gelmişti ve izlenme oranı "Squid Game" 1. Sezon (265,2 milyon) ve "Wednesday" 1. Sezon (252,1 milyon) gibi yapımları geride bıraktı.
GERÇEK KPOP GRUPLARINA RAKİP OLDU
Çok sevilen bir KPop müzikal animasyonundaki hayal ürünü grubun şarkıları, müzik listelerinde ilk 10'da girdi ve gerçek Kpop (Kore pop müziği) gruplarına rakip oldu.
Film müziğinin ne kadar önemli olacağını bilen yönetmenler Maggie Kang ve Chris Appelhans, deneyimli KPop yapımcılarının uzmanlığından yararlandı.