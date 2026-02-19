Netflix’in Scooby-Doo dizisinde Daphne’yi Mckenna Grace canlandıracak

MODERN BİR BAŞLANGIÇ HİKAYESİ



Mart 2025’te duyurulan ve sekiz bölümden oluşması planlanan dizi, ekibin nasıl tanıştığına odaklanan modern bir yeniden çevrim niteliği taşıyor. Hikaye, karakterlerin kamp dönemindeki son yaz tatillerinde geçiyor. Shaggy ve Daphne’nin, doğaüstü bir cinayete tanıklık etmiş olabilecek bir Danua yavrusuyla karşılaşmaları, onları gizemli bir serüvenin içine çekecek. İkiliye bu süreçte kasabalı Velma ve ekibe yeni katılan Freddy eşlik edecek.