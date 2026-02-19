Netflix’in Scooby-Doo dizisinde Daphne’yi Mckenna Grace canlandıracak
Netflix’in yeni sekiz bölümlük Scooby-Doo dizisinde Daphne karakterine Mckenna Grace hayat verecek. Bu modern uyarlamaya dair tüm detaylar...
Netflix, popüler seri Scooby-Doo’nun gerçek oyuncularla çekilecek yeni uyarlaması için hazırlıklarını sürdürüyor. Variety’nin paylaştığı bilgilere göre, dizinin başrol oyuncularından biri netleşti: Genç oyuncu Mckenna Grace, Mystery Inc. ekibinin ikonik karakteri Daphne Blake’in gençliğini canlandıracak.
MODERN BİR BAŞLANGIÇ HİKAYESİ
Mart 2025’te duyurulan ve sekiz bölümden oluşması planlanan dizi, ekibin nasıl tanıştığına odaklanan modern bir yeniden çevrim niteliği taşıyor. Hikaye, karakterlerin kamp dönemindeki son yaz tatillerinde geçiyor. Shaggy ve Daphne’nin, doğaüstü bir cinayete tanıklık etmiş olabilecek bir Danua yavrusuyla karşılaşmaları, onları gizemli bir serüvenin içine çekecek. İkiliye bu süreçte kasabalı Velma ve ekibe yeni katılan Freddy eşlik edecek.
MCKENNA GRACE'İN DAPHNE SERÜVENİ
Bu proje, Mckenna Grace için bir geri dönüş anlamı taşıyor. Genç oyuncu, 2020 yapımı animasyon filmi Scoob!’da da Daphne’nin çocukluğunu seslendirmişti. Grace, daha önce The Handmaid’s Tale dizisindeki rolüyle Emmy adaylığı almış; Ghostbusters: Afterlife, Gifted ve Young Sheldon gibi yapımlardaki performansıyla tanınmıştı.
KAMERA ARKASINDAKİ GÜÇLÜ KADRO
Projenin ekibinde deneyimli isimler yer alırken, yürütücü yapımcı, senarist ve showrunner görevlerini Josh Appelbaum ile Scott Rosenberg üstleniyor. Projenin yapımcılığını ise Warner Bros. Television ve Berlanti Productions ortaklaşa yürütüyor.