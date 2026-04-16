Netflix'in yeni dizisi "Palas Pandıras"ta Birkan Sokullu'nun partneri Yasemin Allen oldu

Yönetmen koltuğunda, "İstanbul Ansiklopedisi" gibi ödüllü projelere imza atan Selman Nacar’ın oturduğu "Palas Pandıras" dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Kuyu Film imzası taşıyan projenin başrolünde, profesyonel kariyerini noktalamış eski bir basketbolcu olan Levent karakteriyle Birkan Sokullu yer alıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir lise basketbol takımının koçluğunu üstlenen başrol oyuncusunun partneri Yasemin Allen oldu. Başarılı oyuncu, dizide "Özge" karakterine hayat verecek.





KADRODA YER ALAN GENÇ İSİMLER



Toplam 8 bölümden oluşması planlanan dizi, sadece bir spor draması değil, aynı zamanda bir büyüme ve disiplin yolculuğunu konu alıyor. Dizinin genç kadrosunda öne çıkan Kaan Mirac Sezen, takımın yetenekli ancak fevri ismi Mete’yi canlandıracak. Dikkat çeken bir diğer isim olan Emir Berke Zincidi de hikayenin odak noktalarında yer alacak oyuncular arasında bulunuyor.





ÇEKİMLER MAYIS AYINDA BAŞLIYOR



Oyuncuların basketbol sahasındaki teknik provalarıyla devam eden hazırlık sürecinin ardından, setin mayıs ayı içerisinde başlaması hedefleniyor. Eski bir sporcunun bir lise takımını disipline etme süreci ve gençlerin kendi hayat mücadelelerini basketbol potası altında birleştirme çabası, projenin ana eksenini oluşturacak.