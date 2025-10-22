Netflix'in yeni Türk dizi 'Enfes Bir Akşam' konusu ne?
Netflix, 10 Ekim 2025'te tüm dünyada yayınladığı yeni Türk dizisi "Enfes Bir Akşam" ile küresel bir başarıya imza attı. Başrollerini Engin Akyürek ve Aslı Enver'in paylaştığı, zengin oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle dikkat çeken yapım, yayınlandığı ilk günden itibaren izlenme rekorları kırarak uluslararası Top 10 listelerinde zirveye oynadı. Peki, Netflix'in yeni Türk dizi 'Enfes Bir Akşam' konusu ne, ne kadar izlendi?
Senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın üstlendiği Netflix'in yeni Türk dizisi 'Enfes Bir Akşam', İstanbul sosyetesini derinden sarsacak bir aşk hikayesini merkezine alıyor. Dizide Aslı Enver, Nihal karakterine, Engin Akyürek ise Osman'a hayat veriyor.
'ENFES BİR AKŞAM' KONUSU
Nihal'in aile serveti risk altındadır. Osman için ise hayat iş ve paradan ibarettir. Ancak tüm İstanbul sosyetesini derinden sarsacak bir aşk hikayesi onları beklemektedir.
56 ÜLKEDE İLK 10'A GİRDİ
8 bölümden oluşan dizi, Netflix'in küresel listesinde ise 4. sırada yer alıyor. Avusturya, İtalya, Brezilya, İspanya ve Yunanistan gibi 56 ülkede de en çok izlenen 10 yapım arasına girmeyi başardı.
10 Ekim'de izleyiciyle buluşan dizi, ikinci haftasında 32,800,000 saat izlenme ve 5,800,000 görüntülenmeye ulaşarak Dili İngilizce Olmayan Diziler listesinde 2. sırada yer aldı. 74 ülkede Top 10'e girdi ve bunların 19'unda ilk sırayı gördü.