Netflix'te zirvede yerini alan dizi: His & Hers

HIS & HERS DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin başrollerini, Christopher Nolan’ın bu yıl vizyona girecek The Odyssey filminde de izleyeceğimiz Emmy ödüllü Jon Bernthal ile Hedda projesinin yıldızı, oyuncu ve müzisyen Tessa Thompson paylaşıyor. Kadroda bu isimlere Pablo Schreiber, Sunita Mani ve Marin Ireland gibi güçlü performanslarıyla tanınan oyuncular eşlik ediyor.