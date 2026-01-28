Netflix'te zirvede yerini alan dizi: His & Hers
Tessa Thompson ve Jon Bernthal’ın başrollerini paylaştığı gerilim dizisi His & Hers (Ne Yaptığını Biliyorum), Netflix’teki başarısını sürdürüyor. Üst üste üçüncü haftasında da platformun en çok izlenen yapımları arasında ilk sırada yer alan dizi, 19-25 Ocak haftasını 17,2 milyon izlenmeye ulaştı.
His & Hers, 2026 yılının şu ana kadarki en yüksek izlenme oranına sahip yapımı olarak Netflix listelerindeki yerini sağlamlaştırdı. Alice Feeney’nin romanından uyarlanan dizi, platformdaki yayını süresince izleyici kitlesini genişletmeye devam etti.
HIS & HERS DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Dizinin başrollerini, Christopher Nolan’ın bu yıl vizyona girecek The Odyssey filminde de izleyeceğimiz Emmy ödüllü Jon Bernthal ile Hedda projesinin yıldızı, oyuncu ve müzisyen Tessa Thompson paylaşıyor. Kadroda bu isimlere Pablo Schreiber, Sunita Mani ve Marin Ireland gibi güçlü performanslarıyla tanınan oyuncular eşlik ediyor.
MUHABİR ANNA VE DEDEKTİF JACK HARPER
Psikolojik gerilim türündeki yapımda Tessa Thompson, çocukluğunun geçtiği kasabada işlenen cinayetleri takip eden muhabir Anna karakterine hayat veriyor. Jon Bernthal ise davanın merkezinde yer alan, aynı zamanda Anna’nın ayrı yaşadığı eşi olan Dedektif Jack Harper rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.
HIS & HERS DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Anna, Atlanta’da mesleğinden ve sosyal çevresinden kopuk, izole bir yaşam sürmektedir. Ancak büyüdüğü sakin kasaba Dahlonega’da işlenen bir cinayet, onu yeniden aktif muhabirlik günlerine döndürür. Vakanın peşine düşerek cevap aramaya başlayan Anna’nın yolu, davanın başındaki isimle kesişir: Üç yılı aşkın süredir görmediği eşi Dedektif Jack Harper.