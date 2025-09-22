Netflix'ten dikkat çeken Kore yapımı doğal afet filmi: The Great Flood
Netflix, dünya çapında ses getiren Kore yapımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Şimdiden büyük merak uyandıran bilim kurgu ve doğal afet filmi The Great Flood (Tufan), çarpıcı konusu ve dikkat çeken kadrosuyla gündemde...
Netflix, yılın en iddialı yapımlarından biri olmaya aday yeni filminin fragmanını yayımladı.
Güney Kore'de çekilen film, tanıdık yüzlerin yer aldığı kadrosuyla yönetmen Kim Byung-woo'nun imzasını taşıyor. Netflix'in fenomen dizisi Squid Game'in ilk sezonunda rol alan Park Hae-soo ve Kim Da-mi de filmde başrolleri paylaşıyor.
The Great Flood (Tufan), adını taşıyan film, tüm gezegenin sular altında kaldığı bir felaket karşısında verilen hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.
Birleşik Krallık merkezli Mirror gazetesinin aktardığına göre fragman, izleyiciyi soluksuz bir maceranın beklediğine işaret ediyor.