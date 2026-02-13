Nicolas Cage’in yeni dizisi Spider-Noir’ın yayın tarihi açıklandı ve ilk fragmanı yayınlandı

İKİ FARKLI GÖRSEL DENEYİM



Yapım, izleyicilere her bölüm için iki farklı seçenek sunuyor. Bölümlerin hem modern renkli versiyonu hem de klasik siyah-beyaz versiyonu aynı anda yayına girecek.





1930’LARIN NEW YORK’UNDA BİR DEDEKTİF HİKAYESİ

Marvel’ın Spider-Man Noir çizgi roman serisinden uyarlanan aksiyon dizisi, 1930’ların New York’unda geçiyor. Hikaye, geçmişte "The Spider" olarak bilinen ancak yaşadığı derin bir trajedinin ardından maskesini rafa kaldıran, işleri yolunda gitmeyen özel dedektif Ben Reilly’ye odaklanıyor. Şehrin tek süper kahramanı olan Reilly, karşılaştığı olağanüstü bir dava sonucunda geçmişiyle yüzleşmek ve maskesini yeniden takmak zorunda kalıyor.





SPIDER-NOIR'IN OYUNCU KADROSU VE YAPIM EKİBİ



Dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Nicolas Cage’e; Lamorne Morris, Li Jun Li ve Karen Rodriguez’in başrollerde eşlik ettiği yapımın yönetmen koltuğunda Emmy ödüllü Harry Bradbeer oturuyor.

Bradbeer, özellikle Fleabag ve Killing Eve gibi ses getiren yapımlardaki başarılarıyla tanınıyor. Bu projede ise dizinin görsel dilini ve atmosferini belirleyen ilk iki bölümün yönetmenliğini üstlenmiş durumda. Ayrıca projenin yönetici yapımcıları arasında da yer alıyor.



