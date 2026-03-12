Nicole Kidman’ın yeni dizisi Scarpetta izleyiciyle buluştu

ELEŞTİRMENLERDEN TAM NOT



Açılışını Rotten Tomatoes’ta %78 puanla yapan dizi, özellikle oyunculuk performanslarıyla öne çıkıyor. Bazı eleştirmenler uyarlamanın Hollywood için geç kaldığını düşünse de, genel kanı Kidman’ın enerjisi ve hikayenin sürükleyiciliğinin diziyi türünün başarılı bir örneği kıldığı yönünde. Aile içi gerilimlerin ve karmaşık cinayet dosyalarının merkezde olduğu Scarpetta, polisiye tutkunları için sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday.

