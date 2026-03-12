Nicole Kidman’ın yeni dizisi Scarpetta izleyiciyle buluştu
Nicole Kidman'ın heyecanla beklenen yeni yapımı Scarpetta, dünyaca ünlü roman serisinden uyarlanarak 11 Mart'ta Amazon Prime'da izleyicilerle buluştu. İşte edebiyat dünyasının sevilen hikayesi Scarpetta'ya dair bilmeniz gereken her şey...
Edebiyat dünyasının en ikonik karakterlerinden biri olan adli tıp uzmanı Dr. Kay Scarpetta, 20 yılı aşkın bir hazırlık sürecinin ardından nihayet ekranlarda. Patricia Cornwell’in 120 milyondan fazla satan dev roman serisinden uyarlanan "Scarpetta", 11 Mart itibarıyla 8 bölümlük ilk sezonuyla Amazon Prime Video’da izleyiciyle buluştu.
YILDIZLARLA DOLU BİR KADRO
Başrolünde Oscar ödüllü Nicole Kidman’ın yer aldığı dizi, dev isimleri bir araya getiriyor. Kidman’a, Kay’in karmaşık ilişkiler yaşadığı ablası Dorothy rolünde Jamie Lee Curtis eşlik ediyor. Kadroda ayrıca siber adli tıp uzmanı Lucy rolünde Ariana DeBose ve FBI profil uzmanı Benton Wesley rolünde Simon Baker yer alıyor. Karakterin gençliğini ise performansıyla dikkat çeken Rosy McEwen canlandırıyor.
GEÇMİŞİN GÖLGESİNDE BİR SORUŞTURMA
Patricia Cornwell’in Postmortem ve Autopsy kitaplarından esinlenen dizi, Dr. Kay Scarpetta’nın Boston’dan Virginia’ya, eski görevine "Adli Tıp Başkanı" olarak dönmesiyle başlıyor. Hikaye, günümüz ve 1998 yılı arasında gidip gelen iki farklı zaman diliminde ilerliyor.
ELEŞTİRMENLERDEN TAM NOT
Açılışını Rotten Tomatoes’ta %78 puanla yapan dizi, özellikle oyunculuk performanslarıyla öne çıkıyor. Bazı eleştirmenler uyarlamanın Hollywood için geç kaldığını düşünse de, genel kanı Kidman’ın enerjisi ve hikayenin sürükleyiciliğinin diziyi türünün başarılı bir örneği kıldığı yönünde. Aile içi gerilimlerin ve karmaşık cinayet dosyalarının merkezde olduğu Scarpetta, polisiye tutkunları için sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday.