Nicole Kidman'ın yeni gerilim dizisi: Scarpetta

ADLİ TIP UZMANI DR. KAY SCARPETTA



Scarpetta, keskin gözlem yeteneği ve adaleti arayışıyla tanınan adli tıp uzmanı Dr. Kay Scarpetta’nın hikayesine odaklanıyor. Scarpetta, bir yandan kurbanların sesi olup bir seri katilin peşine düşerken, diğer yandan 28 yıl önceki bir davanın gölgesiyle yüzleşiyor. Sadece bir suç dizisi olmanın ötesine geçen yapım, hem suçluların hem de araştırmacıların zihinlerindeki karanlık köşelere inerek, "ne pahasına olursa olsun adalet" kavramının yarattığı psikolojik yıkımı inceliyor.