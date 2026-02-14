Nicole Kidman'ın yeni gerilim dizisi: Scarpetta
Patricia Cornwell’in 1990 yılından bu yana 120 milyonun üzerinde okura ulaşan efsanevi 'Scarpetta' serisi; Nicole Kidman ve Jamie Lee Curtis’in başrolleri paylaştığı dev bir prodüksiyonla 11 Mart’ta Amazon Prime Video ekranlarına taşınıyor.
Adli tıp dünyasının en ikonik karakterlerinden biri olan Kay Scarpetta ekranlara taşınıyor. Patricia Cornwell’in dünya çapında milyonlarca satan kült kitap serisi, Nicole Kidman’ın başrolünde olduğu dev bir prodüksiyonla hayat buluyor. İşte 11 Mart’ta Amazon Prime Video’da yayınlanacak 'Scarpetta' dizisi hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar...
ADLİ TIP UZMANI DR. KAY SCARPETTA
Scarpetta, keskin gözlem yeteneği ve adaleti arayışıyla tanınan adli tıp uzmanı Dr. Kay Scarpetta’nın hikayesine odaklanıyor. Scarpetta, bir yandan kurbanların sesi olup bir seri katilin peşine düşerken, diğer yandan 28 yıl önceki bir davanın gölgesiyle yüzleşiyor. Sadece bir suç dizisi olmanın ötesine geçen yapım, hem suçluların hem de araştırmacıların zihinlerindeki karanlık köşelere inerek, "ne pahasına olursa olsun adalet" kavramının yarattığı psikolojik yıkımı inceliyor.
KARANLIK BİR CİNAYET VE GEÇMİŞİN SIRLARI
'Barry' ve 'Lost' gibi başarılı yapımlardan tanıdığımız Liz Sarnoff’un imzasını taşıyan dizi, izleyiciyi iki farklı zaman dilimine götürüyor. Hikaye; Scarpetta’nın kariyerinin ilk yıllarına ve karakterini şekillendiren olaylara tanıklık ettiğimiz 1990’ların sonundan, karanlık bir cinayeti çözmek için eski görev yeri olan Richmond, Virginia'ya döndüğü ve geçmişteki sırlarla yüzleştiği günümüze uzanan etkileyici bir yolculuğun kapılarını aralıyor.
SCARPETTA'NIN GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU
Dizinin en dikkat çeken yönlerinden biri kuşkusuz yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu. Başroldeki Nicole Kidman’a, kız kardeşi Dorothy rolünde Jamie Lee Curtis eşlik ederken; kadroda Bobby Cannavale (Dedektif Pete Marino), Simon Baker (FBI profil uzmanı Benton Wesley) ve Ariana DeBose (Lucy Farinelli Watson) gibi güçlü isimler bir araya geliyor. Karakterlerin gençlik yıllarına ise sırasıyla Rosy McEwen, Amanda Righetti, Jake Cannavale ve Hunter Parrish hayat veriyor.