Nicole Kidman'lı 'Expats'ın yayın tarihi belli oldu

Prime Video altı bölümlük 'Expats' dizisinin 26 Ocak 2024 günü yayınlanmaya başlayacağını duyurdu. Janice Y. K. Lee'nin dünya çapında çok satan 'The Expatriates' adlı romanından uyarlanan ve Lulu Wang’in yönettiği diziye ait ilk görsel de paylaşıldı. Kidman ve Lulu Wang’in aynı zamanda yönetici prodüktörlüğünü üstlendiği dizinin Avrupa prömiyeri 9 Ekim'de BFI Londra Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleşecek.

Expats konusu

2014 yılında çalkantılı bir dönemin yaşandığı Hong Kong'da geçen Expats, ani bir aile trajedisinden sonra hayatları kesişen üç Amerikalı kadın - Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) ve Mercy’nin (Ji-young Yoo) etrafında gelişiyor. Ayrıcalıklı yaşamların sorgulandığı dizi, mağduriyet ile suçluluk arasındaki çizgi bulanıklaştığında neler olabileceğini gözler önüne seriyor.

Expats oyuncuları

Expats dizisinin kadrosunda Oscar ve Emmy ödüllü Nicole Kidman (Big Little Lies, The Undoing), Sarayu Blue (Never Have I Ever, Blockers), Ji-young Yoo (The Sky Is Everywhere, Smoking Tigers), Brian Tee (Chicago Med, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) ve Jack Huston (House of Gucci, Fargo) rol alıyor.