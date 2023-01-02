Nostradamus'un 2023 için kasvetli kehanetleri neler?

Nostradamus'un 1555'te yayınlanan ve dörtlük olarak bilinen 942 şiirsel dizeden oluşan ünlü kitabı 'Les Propheties'de geleceği tahmin ettiği söyleniyor. Nostradamus'un 11 Eylül'ü, küresel ısınmanın neden olduğu yıkımı, Adolf Hitler'in yükselişini ve hatta yapay zeka teknolojisindeki gelişmeleri önceden tahmin ettiğine inanılıyor.

Daily Mail Nostradamus'un 2023 kehanetlerini haberleştirdi. Nostradamus'un tahminlerine göre, dünya 2023'te başka bir 'büyük savaş' ve ekonomik yıkımla karşı karşıya.

SAVAŞ BAŞLAYACAK

Daily Mail'in haberine göre Nostradamus, 2023 yılında 'büyük bir savaş' olacağını öngördü. Bu tahmin, dünyanın önde gelen süper güçleri arasındaki küresel gerilimin arttığı bir zamanda geldi. Ancak Nostradamus'un geleceği görme yeteneğine inananlar için 'yedi ay' tanımı biraz teselli olabilir.

MARS'TAKI IŞIK SÖNECEK

Bu, SpaceX şirketinin 2026 yılına kadar Mars'a insan göndermeyi planladığı Elon Musk için bir uyarı olabilir mi? Belki de kızıl gezegeni doldurma hayali gelecek yıl bir şekilde buharlaşacak. Raporlara göre, dünyanın en zengin adamı bu yıl Twitter'ı satın aldıktan sonra 92 milyar dolarlık servetini kaybetti. Ayrıca NASA'nın keşif programıyla ilgili sorunlara da işaret edebilir. Perseverance Rover şu anda Kızıl Gezegende fotoğraf çekiyor ve numune topluyor.

EKONOMİK FELAKET

Nostradamus'un ekonomik felaket tablosu ise bazı insanların yamyamlığa başvuracak kadar çaresiz kalması; gıda tedarik ağlarının tamamen çökmesi gibi bir tablo sunuyor. Ukrayna'daki savaş devam ederken bu, gelecek korkunç şeylerin bir işareti olabilir mi? Bu, Putin'in bu yıl savaştan zarar görmüş ülkeden tahıl sevkiyatını abluka altına almasının ardından geldi. Bu arada, dünya çapında gıda maliyeti yükseldi, yaşam maliyeti krizlerine katkıda bulundu ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere yoksulluk oranlarını artırdı. Ancak dünyanın en büyük ekonomileri, yıkıcı Covid salgınının ardından yeni bir ekonomik gerilemeyi tehdit ederek toparlanma mücadelesi verirken, oyunda başka faktörler de var. Dünyanın en az üçte birinde ekonomik daralma öngörüsüyle, "Birçok insan için 2023 bir durgunluk gibi hissedecek" denildi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

'Kırk yıl gökkuşağı görünmeyecek. Kırk yıl boyunca her gün görülecektir. Kuru toprak daha da kuruyacak ve görüldüğünde büyük seller olacak." Bu özel kehanet, iklimin mevcut durumu göz önüne alındığında oldukça uygun görünüyor. Avrupa, 500 yılın en kötü kuraklığını 2022'de yaşarken, Afrika Boynuzu şu anda rekor düzeydeki en uzun ve en şiddetli kuraklığı yaşıyor ve milyonlarca insanı açlıkla tehdit ediyor. Nostradamus'un öngörüsüne inanılacaksa, gelecek yıl daha da kötü iklim felaketleri görülebilir - her ne kadar 40 yıl sürecek hiçbir şey umulmasa da.