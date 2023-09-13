Nostradamus'un 2023 kehanetleri

Nostradamus geleceğe dair kehanetlerle ilişkilendirilen bir isim olmuştur. Hangi tahminlerin gerçekleştiğini söylemek zor olsa da kitabındaki birkaç sözün gerçek olduğu görülüyordu.

Gelin bazı tahminlerine bakalım ve bunların isabetli mi yoksa isabetsiz mi olduğunu görelim, ancak ondan önce Fransız astrologun kendisi hakkında daha fazla bilgi edinelim.

NOSTRADAMUS'UN TAHMİNLERİ DOĞRU MU?

Fransız astrolog Nostradamus, tarihteki en ünlü kahindir ve pek çok tahminin doğru çıkmasıyla itibar kazanmıştır. Bu tahminlerden bazıları arasında Hitler'in 11 Eylül saldırılarına yükselişi de yer alıyor.

1555'te Les Propheties adlı bir kitap yayınladı ve gelecek yıllara ilişkin çok sayıda öngörüyü ortaya koydu. Ancak eksik olan tek şey tarihtir, bu da belirli tahminlerin ne zaman gerçekleşebileceğini söylemeyi zorlaştırır. Ancak geçmişte yapılan bazı tahminler bugün doğru çıkabilir.

NOSTRADAMUS'UN 2023 KEHANETLERİ

Bu tahminlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini söylemek zor olsa da, burada gerçekleşmesi veya gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olanlardan bazıları yer alıyor.

Büyük bir savaş

Nostradamus'un ünlü kehanetlerinden biri büyük bir savaştır. Bu, şunu söyleyen bir satırda şöyle yazıyordu: "Yedi ay süren büyük savaş, insanlar kötülük yüzünden öldü."

Bu bir öngörü olarak mı alınmalı? Bu, Ukrayna'daki mevcut savaşa mı yoksa ABD ile Çin arasındaki potansiyel bir çatışmaya mı işaret ediyor? Bahsedilen “yedi ay” nedeniyle bunun Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olup olmadığını doğrulamanın bir yolu yok.

Mars'ın sonu

Nostradamus'un büyük savaşa ilişkin tahminleri kapsamında "Mars'ın ışıklarının söneceği" de öngörülüyordu. Bu ya Mars'ın sonunun geldiğini ya da çok daha cesur bir şeyin olduğunu gösteriyor.

Elon Musk geçtiğimiz günlerde astronotların nihayet 2029'da Mars'a ulaşabileceklerini öne süren tahminlerini yaptı. Elbette başka bir yorum da Mars'ın arkasındaki gizemin ortaya çıkacağı yönünde olabilir. Ama bu da yoruma bağlı başka bir teori.

Ekonomik felaket

Pandeminin ardından büyük kripto firmaları çöktü, bankalar batmaya başladı ve ekonomik sorunlar su yüzüne çıkmaya başladı. Bu Nostradamus'un tahminlerinden bir diğeri olabilir, özellikle de şunu söylediği için: "Buğday kilesi o kadar yükselecek."

Daha sonra rahatsız edici bir bitirme açıklamasıyla devam etti ve bunun "insanın hemcinsini yiyeceği" kadar yüksek olacağını söyledi. Her ne kadar hastalıklı bir cümle olsa da, bu, insanların birbirlerinden faydalanmalarıyla sonuçlanacak şekilde finansal olarak ne kadar mücadele ettikleri anlamına gelebilir.

İklim krizi

Nostradamus ayrıca iklimin nasıl değişebileceğine dair bir tahminde bulundu. Pandemi sırasında önemli bir iyileşme olmasına rağmen, karantinalar bir süredir daha az emisyona neden olduğundan iklim astrologların tahminleri kadar kötü olmadı.

Nostradamus'a göre 40 yıl boyunca gökkuşağı olmayacaktı, sonra "kırk yıl boyunca her gün görülecek. Bundan sonra kuru toprak daha da kuraklaşacak ve görüldüğünde büyük seller yaşanacak.” Açıklama, Nuh'un gemisinin tasvirine çok benziyor, ancak yakın zamanda Kaliforniya orman yangınları ve yakın zamanda yaşanan diğer sellerde yaşananlarla benzerlikler taşıyor.

NOSTRADAMUS'UN 2023 KEHANETLERİ GÜVENİLİR Mİ?

Nostradamus'un 2023'e dair tahminlerinin güvenilir olup olmadığını söylemek zor. Pek çok kişi onun tahminlerine ilişkin farklı yorumlara sahip olsa da, bu açıklamalarıyla özellikle neyi kastettiği hâlâ tartışmaya açık.

Nostradamus'un tahminlerinde her zaman doğru olmadığını veya bunun yalnızca insanların olaylara nasıl baktığına bağlı olduğunu belirtmek önemlidir. Ancak Fransız Devrimi, İkinci Dünya Savaşı hava muharebeleri, 2002'deki büyük savaş ve diğerleri gibi tahminlerinden bazıları yanlıştı.

Son olarak:

Ona nasıl baktığınıza bağlı olarak, Nostradamus bazı konularda bir şekilde haklı olabilir veya bazı konularda bir şekilde yanlış olabilir. Ama elbette bunlar aynı zamanda bu tahminlerin yorumlarına ve hangisini takip ettiğinize de bağlı.