Nuri Bilge Ceylan kariyer rekorunu kırdı

Bu yıl 76’ncı kez düzenlenen Cannes Film Festivali’nde 'Altın Palmiye' için en güçlü adaylar arasında bulunan Nuri Bilge Ceylan, yeni filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’ ile kariyer rekorunu kırdı.

2014 yılında Cannes Film Festivali’nde 196 dakikalık filmi'Kış Uykusu' ile Altın Palmiye' kazanan Ceylan, yeni filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’ ile süre uzunluğunu bir dakika geliştirerek 197 dakikaya çıkardı.

NURİ BİLGE CEYLAN'IN KAZANDIĞI ÖDÜLLER

Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerinin izleyici sayılarıyla Cannes Film Festivali’nde kazandığı ödüller şöyle;

KASABA (1997)

Süresi… 82 Dakika

İzleyici Sayısı… Açıklanmadı

MAYIS SIKINTISI (1999)

Süresi… 130 Dakika

İzleyici Sayısı… 24.006

UZAK (2003)

Süresi… 110 Dakika

İzleyici Sayısı… 63.845

* Jüri Büyük Ödülü

* En İyi Erkek Oyuncu (Mehmet Emin Toprak – Muzaffer Özdemir)

İKLİMLER (2006)

Süresi… 101 Dakika

İzleyici Sayısı… 35.345

* FIPRESCI Ödülü

ÜÇ MAYMUN (2008)

Süresi… 109 Dakika

İzleyici Sayısı… 127.668

* En İyi Yönetmen

BİR ZAMANLAR ANADOLU’DA (2011)

Süresi… 157 Dakika

İzleyici Sayısı… 161.181

* Jüri Büyük Ödülü

KIŞ UYKUSU (2014)

Süresi… 196 Dakika

İzleyici Sayısı… 304.782

* En İyi Film

* FIPRESCI Ödülü

AHLAT AĞACI (2018)

Süresi… 188 Dakika

İzleyici Sayısı… 246.766

KURU OTLAR ÜSTÜNE (2023)