Nuri Bilge Ceylan kariyer rekorunu kırdı
Nuri bilge Ceylan, 197 dakikalık "Kuru Otlar Üstüne" filmi ile kendi kariyer rekorunu kırdı.
Bu yıl 76’ncı kez düzenlenen Cannes Film Festivali’nde 'Altın Palmiye' için en güçlü adaylar arasında bulunan Nuri Bilge Ceylan, yeni filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’ ile kariyer rekorunu kırdı.
2014 yılında Cannes Film Festivali’nde 196 dakikalık filmi'Kış Uykusu' ile Altın Palmiye' kazanan Ceylan, yeni filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’ ile süre uzunluğunu bir dakika geliştirerek 197 dakikaya çıkardı.
NURİ BİLGE CEYLAN'IN KAZANDIĞI ÖDÜLLER
Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerinin izleyici sayılarıyla Cannes Film Festivali’nde kazandığı ödüller şöyle;
KASABA (1997)
- Süresi… 82 Dakika
- İzleyici Sayısı… Açıklanmadı
MAYIS SIKINTISI (1999)
- Süresi… 130 Dakika
- İzleyici Sayısı… 24.006
UZAK (2003)
- Süresi… 110 Dakika
- İzleyici Sayısı… 63.845
* Jüri Büyük Ödülü
* En İyi Erkek Oyuncu (Mehmet Emin Toprak – Muzaffer Özdemir)
İKLİMLER (2006)
- Süresi… 101 Dakika
- İzleyici Sayısı… 35.345
* FIPRESCI Ödülü
ÜÇ MAYMUN (2008)
- Süresi… 109 Dakika
- İzleyici Sayısı… 127.668
* En İyi Yönetmen
BİR ZAMANLAR ANADOLU’DA (2011)
- Süresi… 157 Dakika
- İzleyici Sayısı… 161.181
* Jüri Büyük Ödülü
KIŞ UYKUSU (2014)
- Süresi… 196 Dakika
- İzleyici Sayısı… 304.782
* En İyi Film
* FIPRESCI Ödülü
AHLAT AĞACI (2018)
- Süresi… 188 Dakika
- İzleyici Sayısı… 246.766
KURU OTLAR ÜSTÜNE (2023)
- Süresi… 197 Dakika
- İzleyici Sayısı… Henüz Gösterime Girmedi