Nuri Bilge Ceylan’ın Pınar Deniz'li filminin kadrosunda yeni gelişme

Türk sinemasının uluslararası alanda tanınan yönetmeni Nuri Bilge Ceylan, yeni film projesinin hazırlıklarına başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başrolünde Pınar Deniz'in yer alacağı ve eşi ile babası arasında sıkışan Defne’nin hikayesini odağına alan yapıma, iki başarılı oyuncu daha dahil oldu.





DEFNE KARAKTERİNİN EŞİ VE BABASINI CANLANDIRACAK İKİ İSİM



Filmin oyuncu kadrosuna dahil olan Altan Erkekli ve Osman Sonant, hikayenin odağındaki Defne karakterinin hayatındaki iki önemli isme hayat verecek. Osman Sonant, Defne’nin eşini canlandırırken; Altan Erkekli, babası rolüyle kamera karşısına geçecek.





Yaz aylarında gerçekleştirilmesi planlanan projede, İstanbul ve Ege Bölgesi’nde gerçekleştirilecek olan çekimler, bu iki coğrafyanın görsel çeşitliliğini hikayenin merkezine taşıyacak.