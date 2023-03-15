Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne" Cannes yolcusu

16-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını, daha önce iki kez Altın Palmiye kazanan ve son filmi "Hüzün Üçgeni" ile Oscar adayı olan Ruben Östlund üstlenecek. Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın temmuzda Fransa'da vizyona girmesi planlanan yeni filmi, "Kuru Otlar Üstüne"nin de Cannes'da prömiyer yapacağı iddia edildi.

Beyazperde'nin aktardığına göre, Cannes seçkisi ve yarışma filmleri henüz resmi olarak açıklanmasa da "Kuru Otlar Üstüne" filminin Fransa'da Temmuz ayında vizyona gireceği açıklandı. Bu durumda filmin Cannes'da prömiyer yapacağı ve Altın Palmiye için yarışacağı büyük oranda doğrulandı.

'KURU OTLAR ÜSTÜNE' İLK KEZ CANNES'DA GÖSTERİLECEK İDDİASI

Jordan Ruimy'nin World of Reel'daki haberinde, festivalden kaynakların aktardığına göre de "Kuru Otlar Üstüne" ilk kez Cannes'da görücüye çıkacak. Nuri Bilge Ceylan, 2014 yılında "Kış Uykusu" ile Altın Palmiye ödülünü kazanmış ve "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Ahlat Ağacı" gibi filmleri de Cannes Film Festivali'nde prömiyer yapmıştı.