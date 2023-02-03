O Kız dizisi final mi yapıyor?

Erkan Petekkaya, Dilin Döğer, Sezin Akbaşoğulları, Rojda Demirer, Ali Öner ve Cengiz Orhonlu’nun oyuncu kadrosunda yer aldığı O Kız dizisi, her hafta Çarşamba günü Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Beklenen ilgiyi görmeyen dizinin final yapacağı iddia edildi.

O KIZ FİNAL YAPIYOR İDDİASI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D’den bir final haber geldi. Erkan Petekkaya ve Dilin Döğer’i buluşturan “O Kız” dizisi final yapıyor. Erkan Petekkaya, Dilin Döğer’e Sezin Akbaşoğulları, Rojda Demirer, Ali Öner ve Cengiz Orhonlu’nun eşlik ettiği dizi 25. bölümde veda ediyor.