Kanal D’nin çarşamba akşamları ekrana gelen dizisi O Kız dizisi, Erkan Petekkaya, Dilin Döğer, Sezin Akbaşoğulları, Rojda Demirer, Ali Öner ve Ozan Orhonlu’dan oluşan kadrosuyla izleyici karşısına çıkıyor. O kız dizisinin kadrosuna yeni oyuncu katılıyor.

DİZİYE SİNAN ALBAYRAK KATILIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Kasaba Doktoru’nda rol alan Sinan Albayrak diziye geçmişten gelen bir isim olarak dahil olacak ve dengeleri değiştirecek.

O KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

O Kız'ın 25 Ocak Çarşamba günü yayınlanan 19. Bölümünde Kadir, ailesini karşısına alıyor.

Zeynep, babasını Melek’le birlikte görmenin şaşkınlığını yaşarken, Melek durumu idare etmeye çalışır ama Kadir’in yalan söylemeyi becerememesi yüzünden durum hızla sarpa sarar. Hızlı bir şekilde oraya gelen Sitare, durumu kıvrak bir şekilde idare eder. Doruk ve Ozan arasında, görünürde ajanstaki küçülme yüzünden, gerçekte ise Zeynep yüzünden büyük bir gerilim yaşanır. Melek ve Sitare’nin de şahit olduğu bu gerilim sırasında, Doruk Ozan’a gizemli ‘esas sevgilisiyle’ ilgili sert bir imada bulunur ve Sitare ne kadar üstünü kapamaya çalışsa da Melek, Ozan’ın hayatında başka biri olduğu imasını aklının bir köşesine koyar. Sitare, İsmail ve Türkan’ı, Melek’le karşı karşıya getirir. Kendini bir anda Türkan ve İsmail’in karşısında bulan Melek neye uğradığını şaşırırken, dev yüzleşme özellikle İsmail açısından çok sert ve vurucu geçer.