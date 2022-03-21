O Kuş Buraya Gelecek, TV'de ilk kez ekrana geliyor! O Kuş Buraya Gelecek konusu ve oyuncu kadrosu

Başrollerinde Ufuk Özkan, Mehtap Bayri, Müşviq Şahverdiyev'in olduğu O Kuş Buraya Gelecek filmi TV'de ilk kez bu akşam 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak. Hayal Aslan Zade'nin yönetmenliğini yaptığı filmi izlemek isteyenler öncesinde film hakkında araştırma yapıyor. Peki 2018 yılı yapımı O Kuş Buraya Gelecek filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

O KUŞ BURAYA GELECEK FİLMİ KONUSU

Büyük bir karışıklık sonucu başına türlü belalar açan Hakkı’nın atıldığı maceraları konu alan “O Kuş Buraya Gelecek” filmi tv’de ilk kez Kanal D'de. Hakkı, lüks bir otelde şoför olarak çalışmaktadır. Yeni görevi yurtdışından gelecek olan mimarı karşılamaktır. Konuğunu almak için havaalanına giden Hakkı, yanlışlıkla mimar yerine polis tarafından aranan bir kuş hırsızını arabasına alır. Sorunlar bununla da kalmaz, restorasyonu tamamlanmak üzere olan tarihi bir heykel de mimar sanılan kuş hırsızına verilir. Davetsiz misafirin yol açtığı sorunlarla uğraşmak zorunda kalan Hakkı bir yandan da sabırsız ve dominant eşi Sevda ve oteldeki rakibi Bayram ile baş etmeye çalışır.

O KUŞ BURAYA GELECEK FİLMİ OYUNCULARI