'O Ses Türkiye 2026' yılbaşı yarışmacıları kim? Jüride hangi isimler var?
'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' için geri sayım başladı. Günlerdir sosyal medyada konuşulan sürpriz isimler belli oldu. Peki O Ses Türkiye Yılbaşı'nda kimler var? Hangi isimler yarışacak, hangi isimler jüride olacak? İşte detaylar...
2026'yı sayılı günler kaldı... Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık gecesinin en çok merak programları arasında 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' var. Yılbaşı gecelerinin tartışmasız en çok izlenen programı olan 'O Ses Türkiye' 2026 yılına girerken de izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
31 Aralık 2025 Çarşamba günü yayınlanması planlanan bu özel bölüm, hem jüri kadrosu hem de sahne alacak ünlü yarışmacılarıyla şimdiden büyük merak uyandırdı. Peki O Ses Türkiye Yılbaşı'nda kimler var? Hangi isimler yarışacak, hangi isimler jüride olacak? İşte detaylar...
Tanıtımda jüri üyeleri arasındaki espriler ve atışmalar şimdiden gecenin çok eğlenceli geçeceğinin sinyallerini verdi.
İşte 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' fragmanı...
JÜRİ KOLTUĞUNDA OTURACAK KİŞİLER
Bu yılın en büyük sürprizi jüri koltuğunda yaşandı. Komedi dünyasının sevilen isimleri Gupse Özay ve Giray Altınok, efsane isimler Hadise ve Murat Boz ile yan yana gelerek yarışmacıları kendi takımlarına dahil etmek için kıyasıya bir rekabete giriyor.