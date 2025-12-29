'O Ses Türkiye 2026' yılbaşı yarışmacıları kim? Jüride hangi isimler var?

2026'yı sayılı günler kaldı... Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık gecesinin en çok merak programları arasında 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' var. Yılbaşı gecelerinin tartışmasız en çok izlenen programı olan 'O Ses Türkiye' 2026 yılına girerken de izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.