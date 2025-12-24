O Ses Yılbaşı jürisinden ilk fotoğraf paylaşıldı

TV8’in bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı, 2026 yılına saatler kala yine Türkiye’nin en çok konuştuğu yapımlardan biri olmaya aday.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı dün Maltepe Stüdyoları’nda çekildi.

2 ESKİ, 2 YENİ JÜRİ ÜYESİ

Acun Ilıcalı’nın sunduğu programın 2 eski, 2 yeni jüri üyesi dikkat çekti. Her yıl izlenme rekoru kıran programda Hadise ve Murat Boz’a komedi dünyasının 2 önemli ismi Gupse Özay ve Giray Altınok eşlik etti.

GEÇEN YIL YARIŞMACIYDI

Geçen yıl yarışmacılar arasında olan Altınok, bu kez jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz ve Gupse Özay’la beraber performansları değerlendirecek. Geçen yıl gibi bu yıl da şov dünyasının en üretken isimlerinin başında gelen Altınok’un yeni filmi “D.İ.S.C.O” önümüzdeki cuma vizyona girecek.