Ocak 2026'da Netflix'te hangi yeni içerikler olacak?
Yeni bir yılın başlangıcı olan Ocak 2026, Netflix kütüphanesi için her zamanki gibi hem iddialı geri dönüşlerin hem de merak uyandıran yeni orijinal yapımların sahnesi olacak. Peki, Ocak 2026'da Netflix'te hangi yeni içerikler olacak?
Ocak ayı ile birlikte, taze başlangıçlar ve keşfedilmeyi bekleyen içeriklerle dolu bir döneme adım attık. İşte Ocak 2026'da Netflix'te yayınlanması beklenen ve radarınıza almanız gereken en sıcak içerikler...
People We Meet on Vacation: Bestseller romandan uyarlanan romantik komedi Netflix'e geliyor.
The Rip: Ben Affleck ve Matt Damon, Netflix'te yayınlanan patlayıcı bir gerilim filminde rol alıyor.
Machos Alfa: Netflix'te İspanyol komedisinin 4. sezonu geliyor.