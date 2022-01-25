Oğlum dizisinin fragmanı yayınlandı! Oğlum dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Geçtiğimiz günlerde ekranlara gelen ilk teaser’ıyla çok konuşulan Ay Yapım’ın yeni projesi 'Oğlum' için yeni fragman yayınlandı. Ahmet Katıksız’ın proje ve senaryo tasarımını, Hürer Ebeoğlu ile Sevgi Yılmaz’ın senaristliğini, Gökçen Usta’nın ise yönetmenliğini üstlendiği Oğlum dizisi yakında başlayacak. Peki Oğlum dizisi konusu nedir? Dizinin kadrosunda kimler var? İşte Oğlum dizisi künyesi...

OĞLUM DİZİSİ KÜNYE

Kanal: Show

Yayın günü: Yayın günü henüz netleşmedi

Dizinin özeti: Son yıllarda kadına şiddet kadar önemli bir konu olan ebeveyn ve evlat ilişkisinin de etkili bir dille sorgulandığı dizide Efe, maddi durumu iyi olan ailesinden yeterince ilgi görmeyen ve yaşadığı duygusal açlığı bilgisayar oyunları ve çizdiği resimlerle kapatmaya çalışan bir çocuk rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Başrol oyuncuları: Metehan Parıltı, Songül Öden, Canan Ergüder, Feyyaz Duman ve Kubilay Aka

Yönetmen: Gökçen Usta

Senaryo: Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz

OĞLUM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Peki Oğlum dizisi konusu nedir? Son yıllarda artan kadına şiddet haberlerinin ardından ebeveyn ve evlat ilişkilerine ışık tutacak bir konuyla izleyici karşısına çıkacak olan dizide, Efe isimli çocuğun, maddi durumu iyi olan ailesi tarafından yeterince ilgi görmemesi ve yaşadığı bu duygusal açıklığı bilgisayar oyunlarla ya da çizdiği resimlerle kapatmaya çalışması işlenecek. Efe’nin tesadüfen karşılaştığı İlyas ve Melike’nin oğlu Kaan’ın yaşamış olduğu korkunç bir olay yaşamasıyla başlıyor.

OĞLUM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Oğlum dizisi, Show TV ekranlarında yayınlanacak. Çok yakında başlayacağı belirtilen dizinin kesin yayın tarihi ile ilgili ise henüz net bir açıklama yapılmadı.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Canan Ergüder - Demet

Songül Öden - Zeynep

Feyyaz Duman - Tuğrul

Timur Acar - İlyas

Serhat Teoman - Sedat

Kubilay Aka - Bulut

Nihal Yalçın - Melike

Tuğçe Açıkgöz - Sedef

Metehan Parıltı - Efe

Emir Kaan Özkan - Kaan

Ali Seçkiner Alıcı

OĞLUM DİZİSİ FRAGMANI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Show TV’de yayınlanacak olan dizi, tanıtım fragmanlarıyla dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

İLGİLİ İÇERİKLER