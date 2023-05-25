Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihte karneleri alacak ve yaz tatiline çıkacak. Haziran ayının yaklaşması ile beraber pek çok öğrenci ve velinin gözü 2023 yaz tatili ne zaman sorusuna çevrilmiş durumda. İşte MEB’in takvimi ve diğer detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklanmıştı.

Buna göre; 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.

10 İLDE TELAFİ EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi.