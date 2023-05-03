“ Ölümcül Oyun” sezonun son oyunu olarak perde açıyor!

Tiyatro Ak’la Kara “Ölümcül Oyun” adlı oyunuyla polisiye izlemek isteyen tiyatroseverleri buluşturuyor. Polisiye konusuyla Savaş Özdural’ın yönettiği ve oynadığı Ozan Dağara ile sahneyi paylaştığı oyun 7 Mayıs Pazar günü Tiyatro Ak’la Kara sahnesinde sahneleniyor.



Oyunun konusu ANDREW WYKE başarılı bir polisiye roman yazarıdır. Karısının onu aldattığını öğrenince, aldatıldığı genç adamı yüzleşmek için evine çağırır ve ona karşı koyamayacağı bir teklifte bulunur.

Bu andan itibaren iki adamın arasında oynanan Ölümcül Oyunlar karşısında, seyirci hem eğlenecek, hem de nefeslerini tutarak seyredecekleri bir zeka savaşına tanıklık edecektir.