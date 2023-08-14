Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın yer aldığı Ömer dizisi Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Yeni oyuncuların katılacağı OGM Pictures imzalı dizinin senaryo çalışmaları sürüyor.

Ömer dizisi ne zaman sete çıkacak?

Gazeteci Birsen Altuntaş‘ın haberine göre Cem Karcı‘nın yönettiği, Gülizar Irmak‘ın yazdığı dizinin yeni bir değişiklik olmazsa sete çıkış tarihi 22 Ağustos…

Ömer dizisi son bölümde neler oldu?

Haluk'un Ömer'in kapısına gelip Gamze'den oğlunu almak istemesi herkesi şaşkına döndürür. Geçmişten gelen bu beklenmedik misafir Ömer ve ailesi tarafından savuşturulsa da, Haluk'un neler yapabileceğini bilen Gamze Tuna için büyük bir korkuya kapılır. İntikam hırsıyla dolup taşan Haluk, sadece Gamze'nin değil, tüm ailesinin de başını çok ağrıtacak bir adım atar.

Hakan'ın iş yerine gelmesi, tek başına evini geçindirmek ve ayakta durmak için mücadele eden Nisa ile aralarında büyük bir kavganın yaşanmasına sebep olur. Emine'nin Yaman'la olan yakınlığını sürdürmesiyse Nisa için günden güne daha da büyüyen bir sıkıntıdır. Haluk'un ortaya çıkışıyla üzerlerindeki baskı daha da artan Ömer ve Gamze, evlendiklerini bir an önce Tuna'ya söylemek isterler. Ancak onlardan daha önce harekete geçen Haluk, Tuna'yı Gamze'den koparacak acımasız bir plan için düğmeye basar.