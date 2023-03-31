Ömer dizisinin kadrosuna yeni oyuncu dahil oluyor

"Shtisel" adlı yabancı diziden uyarlanan "Ömer" dizisi, pazartesi akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı dizide, Yaman'ın annesini kimin canlandıracağı belli oldu.

Yaman’ın annesi kadroya katılıyor

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Aybike Turan, Cem Karcı’nın yönettiği OGM Pictures imzalı diziye “Zerrin” rolüyle renk katacak. Zerrin, Yaman’ın (Haktan Zavlak) annesi ve Hakan’ın (Emre Taşkıran) sevgilisi olarak seyirci karşısına çıkacak. Aybike Turan aynı zamanda ilk bölümü 11 Nisan’da seyirciyle buluşacak olan Tetikçinin Oğlu dizisine de “Timuçin Esen”in hayat verdiği Korkmaz’ın eşi Kiraz rolüyle konuk oyuncu olmuştu.

Ömer dizisinin son bölümünde ne oldu?

Ömer, Nisa’yı restoranda gören Tahir’in öfkesinin önüne geçmeye çalışken olayları bu noktaya getirdiği için Gamze’yi suçlar. Nisa hakkındaki gerçekleri söyleyemeyen Gamze ve Ömer arasındaki imkansızlık giderek büyür. Hakan'ın terk edip gittiğini ve çalışmak zorunda olduğunu ailesine söyleyemeyen Nisa, onların gözündeki güveni kaybetmenin acısını yaşar. Nisa'nın Gamze’den uzak durmasını isteyen Tahir ise çareyi Nisa'yı taşınmaya zorlamakta bulur. Süreyya’ya haksızlık ettiğinin farkına varan Ömer, onun gönlünü alır ve birlikte gelinlik bakmaya giderler. Süreyya, evlilik heyecanını doyasıyla yaşarken Tuna'dan gelen ani bir haberle sarsılır. Ömer’in bir kez daha kendisi yerine Gamze’yi seçmesi Süreyya’nın daha ciddi bir karar almasına yol açar. Karşısında kararlı bir Süreyya gören Ömer için artık bir seçim yapmak kaçınılmazdır.