Oregon filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Kerem Ayan'ın oturduğu senaristliğini Ümit Ünal'ın yaptığı Oregon filmi 2023 Nisan ayında izleyici ile buluşmuştu. Peki, filmin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Detaylarına göz atalım...

Oregon filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Oregon filmi hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Aslı İnandık ve Nejat İşler'in olduğu Oregon filmini birlikte inceleyelim...

OREGON FİLMİ KONUSU NEDİR?

Oregon, tek bir gün içinde yaşanan olayları konu ediyor. Hayatlarını Bodrum'da geçiren Gaye ve Hakan, yakın arkadaşlarına bir müzik kaseti teslim etmek için İstanbul'a gider. Ancak İstanbul'a gitmeleriyle kendilerini beklenmedik olayların içinde bulurlar. Başlarına gelen olayların ardından Gaye ve Hakan'ın kaseti arkadaşlarına teslim etmesi pek de kolay olmaz.

Oregon filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? - Resim : 1

OREGON FİLMİ OYUNCU KÜNYESİ

Serkan Çayoğlu / Rolü : Hakan

Aslı İnandık /Rolü : Gaye

Nejat İşler /Rolü : Orcun

Burcu Biricik /Rolü : Selen

Ferit Aktuğ / Rolü : Sevket

Selen Uçer / Rolü : Sermin

Özgür Emre Yıldırım / Rolü : Firat

Nevra Serezli

Alper Saldıran