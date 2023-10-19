Oregon filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Yönetmen koltuğunda Kerem Ayan'ın oturduğu senaristliğini Ümit Ünal'ın yaptığı Oregon filmi 2023 Nisan ayında izleyici ile buluşmuştu. Peki, filmin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Detaylarına göz atalım...
Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Oregon filmi hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Aslı İnandık ve Nejat İşler'in olduğu Oregon filmini birlikte inceleyelim...
OREGON FİLMİ KONUSU NEDİR?
Oregon, tek bir gün içinde yaşanan olayları konu ediyor. Hayatlarını Bodrum'da geçiren Gaye ve Hakan, yakın arkadaşlarına bir müzik kaseti teslim etmek için İstanbul'a gider. Ancak İstanbul'a gitmeleriyle kendilerini beklenmedik olayların içinde bulurlar. Başlarına gelen olayların ardından Gaye ve Hakan'ın kaseti arkadaşlarına teslim etmesi pek de kolay olmaz.
OREGON FİLMİ OYUNCU KÜNYESİ
Serkan Çayoğlu / Rolü : Hakan
Aslı İnandık /Rolü : Gaye
Nejat İşler /Rolü : Orcun
Burcu Biricik /Rolü : Selen
Ferit Aktuğ / Rolü : Sevket
Selen Uçer / Rolü : Sermin
Özgür Emre Yıldırım / Rolü : Firat
Nevra Serezli
Alper Saldıran