Oregon filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Oregon filmi hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Aslı İnandık ve Nejat İşler'in olduğu Oregon filmini birlikte inceleyelim...

OREGON FİLMİ KONUSU NEDİR?

Oregon, tek bir gün içinde yaşanan olayları konu ediyor. Hayatlarını Bodrum'da geçiren Gaye ve Hakan, yakın arkadaşlarına bir müzik kaseti teslim etmek için İstanbul'a gider. Ancak İstanbul'a gitmeleriyle kendilerini beklenmedik olayların içinde bulurlar. Başlarına gelen olayların ardından Gaye ve Hakan'ın kaseti arkadaşlarına teslim etmesi pek de kolay olmaz.

OREGON FİLMİ OYUNCU KÜNYESİ

Serkan Çayoğlu / Rolü : Hakan



Aslı İnandık /Rolü : Gaye



Nejat İşler /Rolü : Orcun



Burcu Biricik /Rolü : Selen

Ferit Aktuğ / Rolü : Sevket



Selen Uçer / Rolü : Sermin



Özgür Emre Yıldırım / Rolü : Firat

Nevra Serezli

Alper Saldıran