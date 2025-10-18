Organize İşler dizisinden ilk tanıtım videosu geldi
Netflix'in heyecabla beklenen yeni dizisi 'Organize İşler: Karun Hazinesi' için ilk tanıtım fragmanı yayımlandı. Yılmaz Erdoğan’ın Netflix için hazırladığı Organize İşler Karun Hazinesi fragmanında, dizinin yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu izleyiciye tanıtıldı.
Organize İşler, yoluna dizi olarak devam ediyor. Netflix platformunda yayınlanacak olan dizinin çekimleri başlarken ilk tanıtım videosu da geldi.
Organize İşler: Karun Hazinesi adını taşıyan dizinin tanıtım fragmanı biraz daha oyuncu tanıtımı şeklinde olmuş. Kapalı Çarşı’nın çatısında yapılan çekimlerde 2019 yılındaki film dahil eski ve yeni pek çok oyuncu göze çarpıyor.
Dizide Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu ve Ekin Türkmen’in rol alacağı daha önce açıklanmıştı.
Fragmanda Menderes Samancılar, Şükran Ovalı, Onur Akbay ve Ersin Korkut da dikkat çekiyor. Dizinin gelecek yıl yayınlanması bekleniyor. Öte yandan Organize İşler Karun Hazinesi 8 bölüm olarak planlandı.