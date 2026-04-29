Öykü Gürman, İlker Aksum'lu “Adana Günlükleri” dizisine katıldı

Atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Adana Günlükleri" dizisinin kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, NTC Medya imzalı yapımda, İlker Aksum’un ardından kadroya dahil olan yeni isim ünlü oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman oldu.





"FAHRİYE" KARAKTERİNE HAYAT VERECEK



Haziran ayında yayınlanması planlanan dizide Öykü Gürman, Fahriye karakterine hayat verecek. Senaryoda geçmişte şarkıcılık yapan ancak evlendikten sonra mesleğini bırakan, mahallenin sevilen isimlerinden biri olarak izleyici karşısına çıkacak olan Gürman, uzun bir aradan sonra yeniden bir yaz projesinde yer alacak.



KAAN ÇAKIR DA EKİPTE



Dizinin kadrosuna katılan bir diğer isim ise Kaan Çakır oldu. Deneyimli oyuncu, hikayede bir kolejin sahibi olan iş insanı Galip karakterini canlandıracak. Daha önce Bayram rolüyle kadroda yer alacağı kesinleşen İlker Aksum ile birlikte Gürman ve Çakır, projenin temelini oluşturan yetişkin kadrosunu tamamlayan isimler oldu.





ÇEKİMLER MAYIS AYINDA BAŞLIYOR



Kod adı 'Adana Günlükleri' olarak belirlenen ve hikayesi İstanbul’da geçecek olan dizinin teknik detayları da netleşti. Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar’ın oturacağı, senaryosu Yekta Torun ve Hilal Yıldız tarafından kaleme alınan dizinin görüntü yönetmenliğini Sami Saydan üstlenirken, projenin 15 Mayıs’ta sete çıkması planlanıyor.