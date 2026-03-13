Öykü Karayel, Melisa Önel’in yöneteceği “Pivot” filminin kadrosuna katıldı

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, son dönemde Prime Video için çekilen ve Özcan Deniz ile başrolü paylaştığı "Son Yemek" filmiyle adından söz ettiren Öykü Karayel, ara vermeden yeni projesi için hazırlıklara başladı. Başarılı oyuncu, yönetmenliğini Melisa Önel’in üstleneceği "Pivot" adlı sinema filminin başrolünde yer alacak.





GÜÇLÜ SENARYO, DENEYİMLİ KADRO



Filmin senaryosu, Türk sinemasının kült yapımlarında imzası bulunan usta kalem Feride Çiçekoğlu tarafından kaleme alındı. Melisa Önel ve Feride Çiçekoğlu ikilisi, son projeleri "Aniden" ile hem ulusal hem de uluslararası film festivallerinde kazandıkları başarının ardından, bu kez "Pivot" ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.





ÇEKİMLER MAYIS AYINDA MERSİN'DE BAŞLIYOR



Yapımcılığını Alara Hamamcıoğlu’nun üstlendiği projenin çekimlerine 2026 yılının Mayıs ayında Mersin’de başlanması planlanıyor. Filmde Öykü Karayel’e eşlik edeceği kesinleşen ilk isim Beran Soysal olurken, kadrodaki diğer roller için oyuncu görüşmeleri ve hazırlık süreci tüm hızıyla devam ediyor.



HİKAYE GİZEMİNİ KORUYOR



Hazırlık süreci tüm hızıyla süren "Pivot"un konusu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yapım ekibi, projenin merak uyandıran öyküsünü şimdilik gizli tutmayı tercih ediyor. Mersin’in atmosferinde çekilecek olan film, Karayel’in kariyerindeki dikkat çekici bağımsız sinema örneklerinden biri olmaya aday.