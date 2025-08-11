Oyuncu Eylül Tumbar'ın acı günü: Amcası depremde yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde, 81 yaşındaki Nihat Önbaş hayatını kaybetti.



Depremin yaşandığı Sındırgı ilçesinde yıkılan binadaki 6 kişi sağ olarak kurtarıldı. Hastanede tedavi altına alınan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada arama ve taramanın tamamlandığını ifade etti. Bakan Yerlikaya, "Sındırgı ilçesinde bir yıkık bina ve ağır hasarlı olan binamız mevcut. Yıkık binada olayın yaşandığı ilk andan itibaren ekiplerimiz seferber oldu. 2 kişinin kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığını öğrendik. 4 kişiyi de canlı olarak çıkardık. Ancak son kurtarmış olduğumuz 81 yaşındaki vatandaşımız hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çok üzgünüz. İsterdik ki o büyüğümüz de hayatta olsaydı" dedi. Yapılan tüm incelemelerde 68 kırsal mahallede 16 tane yıkık binanın olduğunu belirten Yerlikaya, "Bunlardan 12'sinin metruk bina olduğunu 4'ünün ise kullanılır olduğunu tespit ettik. 2 minaremizin yıkıldığını öğrendik. Şu an toplam 29 yaralı, ağır yok" dedi.

EYLÜL TUMBAR'IN ACI GÜNÜ



Oyuncu Eylül Tumbar deprem sonrası, amcası Nihat Önbaş ve yengesi Hamide Önbaş’ın enkaz altında olduğunu sosyal medya üzerinden duyurmuş, yardım çağrısında bulunmuştu.

Tumbar, daha sonra yaptığı paylaşımla vefat eden kişinin amcası Nihat Önbaş olduğunu açıkladı. Tumbar yaptığı paylaşımda, "Enkazdan çıkarılan amcamı kurtaramamışlar. Başımız sağ olsun. Yine de yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkür ederim" dedi.