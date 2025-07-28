Oyuncu Serra Arıtürk, 'Veliaht'taki rolü için mutfağa girdi

Eylül ayında SHOW TV'de ekranlara gelmeye hazırlanan, Faro imzalı 'Veliaht' dizisinin çekimleri başlıyor.

Esenler Otogarı'nda geçen aile içi güç savaşlarıyla büyük bir aşk hikayesini konu alan sezonun iddialı dizisi 'Veliaht' için çekimler başlıyor.

KARAKTERLER FARKLI ALANLARDA ÇALIŞTI

Oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan dizi için oyuncular çekimler öncesi karakterleri için farklı alanlarda çalıştı.

PASTACILIK TÜYOLARINI ÖĞRENDİ

Akın Akınözü'nün araba tamirhanesinde yaptığı çalışmaların yanı sıra dizinin başrol oyuncularından Serra Arıtürk ise karakteri için pasta ve hamur işi atölyesinde çalışarak, pastacılığa dair tüyoları öğrendi.