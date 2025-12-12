Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'lı 'An İstanbul Story' rekorla başladı
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) küresel markası GoTürkiye tarafından hayata geçirilen yeni mini dizi “An İstanbul Story” (Bir İstanbul Hikayesi), dijital platformlarda büyük yankı uyandırdı. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı bu güçlü anlatım, yayınlandığı ilk 16 saatte 4,7 milyon görüntülenmeye ulaşarak dikkat çekici bir tanıtım başarısına imza attı.
Kanal D ekranlarının başarılı yapımı "Uzak Şehir" dizisinin izleyiciler tarafından çok sevilen çifti Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, dizi setinin dışındaki bir projede yeniden partner olmalarıyla gündeme geldi.
İkili, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) uluslararası tanıtım yüzü olan GoTürkiye markasının yeni tanıtım filmi için bir araya geldi. Heyecanla beklenen bu projenin teaser'ı büyük ilgi gördü.
Yeni yapım An İstanbul Story, 16 saatte YouTube, Instagram ve TikTok platformlarında 4 milyon 700 bin görüntülenmeye ulaştı.
GoTürkiye YouTube hesabında yayınlanan 10 bölümlük mini dizi, İstanbul’u yalnızca bir fon olarak değil, hikâyenin yaşayan bir karakteri olarak ele alıyor.