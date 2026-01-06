Ozan Akbaba'nın reklam çekimi tarihi belli oldu
'Uzak Şehir' dizisinin Cihan Albora'sı Ozan Akbaba, son zamanlarda yoğun iş temposuyla dikkat çekiyor. Akbaba'nın reklam filminin çekim tarihi belli oldu.
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba, 'Uzak Şehir' dizisi ve son olarak başrolünü oynadığı 'Bak Postacı Geliyor' filmiyle kariyerindeki yükselişini sürdürüyor.
Başarılı aktör geçen yılın sonunda ayrıca bir finans şirketinin de marka yüzü olmuştu.
EŞİNİN YANINDAN AYRILMIYORDU
Yılbaşı öncesi eşi Buket Akbaba’nın kalp ameliyatı nedeniyle İstanbul’a gelen Akbaba, tedavisi evde devam eden eşinin başından ayrılmıyordu.
REKLAM ÇEKİMİ BU AY ORTASINDA
Ünlü oyuncu, dizinin çekimleri için Mardin’e gitti. Ozan Akbaba’nın reklam filminin ise bu ay ortasına doğru yapılacağı öğrenildi.