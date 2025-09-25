Özcan Deniz dizisi için yapay zekâ ile klonlanacak

“Son Yemek” adlı projesi için sete çıkacak olan Özcan Deniz’den çok konuşulacak bir proje daha geliyor.

Bihter Günaydın, Ali Demir ve Pamir Güroğlu’nu buluşturan Vitpepper Studios şirketi peş peşe çektikleri dikey dizilerin ardından bir ilke imza atıyor ve yapay zekayla dizi hazırlıyor. Birsen Altuntaş'ta yer alan habere göre; ismi geometride kullanılan bir terimden yola çıkılarak konulan “Tesserakt” adlı dizinin yaratıcısı ve yazarı Erim Şişman…

ÖZCAN DENİZ DEVLET BAŞKANI OLACAK

Başrolünü Laila isimli yapay zekayla oluşturulan bir kadın karakterin oynadığı dizi 2050 yılında geçen distopik bir hikâye… Özcan Deniz, “Tesserakt” dizisinde bir devlet başkanı olarak yer alacak ve bu sahneler için Deniz’in sesi ve görüntüsü yapay zekayla klonlanacak. Görüntü ve sesinin kullanılma haklarını Vitpepper Studios’a veren ünlü sanatçı dizide İngilizce konuşacak. Tamamlanmak üzere olan proje için yine çok başarılı ve ünlü bir oyuncuyla daha görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. “Tesserakt” adlı 7 ila 10 dakilalık 6 bölümden oluşacak. Vitpepper Studios 13 Ekim’de Cannes’daki MIPCOM Fuarı’nda da projeyi tanıtacak.