Özge Özacar, Pedro Alonso O'choro ile aynı dizide

Ünlü oyuncu Özge Özacar, Hollywood'un deneyimli yönetmenlerinden Stephen Hopkins'in yeni dizisi The Prince için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

ÇEKİMLERİ MISIR'DA

Çekimlerine Mısır'ın başkenti Kahire’de devam edilen The Prince, güçlü oyuncu kadrosu ve uluslararası ekibiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Dizide rol alan Özge Özacar, karakterini İngilizce olarak oynarken, kariyerinde de adeta dönüm noktası yaşıyor. Farklı kültürlerden oyuncuları bir araya getiren proje, şimdiden sektörde konuşulan yapımlar arasında yer almayı başardı.

PEDRO ALONSO İLE AYNI DİZİDE

Dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan, La Casa de Papel'in yıldızı Pedro Alonso O'choro'nun da projede yer alması, diziye olan ilgiyi resmen zirve yaptı.

Setten paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.