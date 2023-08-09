Özge Özpirinçci'nin yeni adresi belli oldu! 'Sandık Kokusu' dizisiyle setlere dönüyor

Oyuncu Özge Özpirinçci, son olarak rol aldığı ‘Kadın’ dizisinin finalinin ardından kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk’le nikah masasına oturarak mutluluğa 'evet' dedi. Bir süredir dijital platformlarda yayınlanan projelerde yer alan 37 yaşındaki Özpirinçci, kısa bir süre sonra Mercan adını verdikleri ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Anneliğin tadına varan Özpirinçci, ekranlara dönmeye karar verdi.

YENİ SEZONDA EKRANDA OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezon öncesi 03 Medya ile anlaşan oyuncu, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün uzun zamandır üzerinde çalıştığı Sandık Kokusu dizisinde rol alacak. Bir anne ve kızın çatışmasını konu alan dizinin yapımcılığını Saner Ayar üstlenecek. Ön hazırlıkları devam eden dizi izleyicilerle yeni sezonda buluşacak.