Özlem Gezgin, Timur Acar ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Hayalet Sevgili’ filminin çekimleri İtalya'da başladı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Hayalet Sevgili', İtalya’nın Lecce kentinde çekimlerine başladı.

Ali İlhan’ın yönettiği ve Barış Yücedağ’ın senaryosunu yazdığı film; dijital dünyada kurulan bağların gerçek hayattaki izlerini, modern aşkı ve yalnızlığı konu alıyor.

'HAYALET SEVGİLİ' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



İstanbul’dan İtalya’ya uzanan hikaye; Vira’nın sanal ortamda tanıştığı ancak hiç görmediği Leo’ya duyduğu aşkın peşinden gidişini odağına alıyor. Bu yolculuk, Vira’yı sadece Leo’ya değil; Türk asıllı İtalyan Edo ile karşılaşmaya ve kendi içsel keşfine de götürüyor...

'HAYALET SEVGİLİ' FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Tuna Aydın’ın yapımcılığını üstlendiği, ortak yapımcı kadrosunda ise İbrahim Görgülü, Özlem Gezgin, Barış Yücedağ ve Saygın Ayyıldız’ın yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Özlem Gezgin, Timur Acar ve Müjde Uzman’a İtalyan oyuncular Francesca Della Ragione ile Francesco Colombo eşlik ediyor. Görsel dünyası Dario Di Mella’ya, müzikleri ise Andrea Guerra’ya emanet edilen 'Hayalet Sevgili', sinemaseverleri derinlikli bir hikayeye ortak etmeye hazırlanıyor.