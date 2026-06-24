Özlem Tekin, yaklaşık 4 yıl aradan sonra Bodrum Gündoğan’da bulunan annesi Sevim Tekin’in evinde görüntülendi. Peki, Özlem Tekin kimdir, kaç yaşında, nerede yaşıyor?

Özlem Tekin, 18 Kasım 1971 tarihinde California, ABD'de dünyaya geldi. Babası akademisyen ve dilbilimci olan sanatçı, çocukluk yıllarında Türkiye'ye döndü. Müzik eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kontrabas bölümünde rasyonel bir temele oturtan Tekin, asıl patlamasını 90'ların başında Şebnem Ferah ile birlikte yer aldığı Volvox grubuyla yaptı.

1996 yılında çıkardığı "Kargalar" albümüyle solo kariyerine asil bir adım attı. Ardından gelen "La'brial", "Tek Başına" ve özellikle "Kime Ne" albümleri, onun Türk rock müziğindeki ikonik yerini maskesiz bir şekilde mühürledi. Sadece müzisyenliğiyle değil; tiyatro oyunculuğu, sinema filmleri, televizyon programları ve dizilerdeki sıra dışı performanslarıyla da popüler kültürün çok yönlü asil yüzlerinden biri oldu.

Özlem Tekin Kaç Yaşında?

1971 doğumlu olan usta rock sanatçısı Özlem Tekin, 54 yaşındadır. Zamanın rasyonel akışına karşı duruşunu hiç bozmayan Tekin, yaş almanın getirdiği asil olgunluğu ve dinginliği, hayatının her alanında dürüstçe yansıtmaya devam ediyor.

Özlem Tekin Nerede Yaşıyor?

Özlem Tekin’i günümüzde asıl merak edilen figür haline getiren şey, şöhretin zirvesindeyken aldığı radikal karardır. Kent hayatının çalkantılı yapısından ve yapay hırslarından dürüstçe sıyrılmak isteyen sanatçı, 2018 yılında radikal bir kararla İstanbul'u terk etti.

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Doğayla İç İçe Bir Yaşam: Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Bodrum/Milas sınırındaki bir köye (Milas'ın bir köyüne) yerleşen Tekin, burada rasyonel ve tamamen sürdürülebilir bir çiftlik hayatı kurdu.

Dertten Tasadan Uzak Bir Çiftlik: Uzun yıllar boyunca köyündeki çiftliğinde atları, köpekleri ve organik tarım yaptığı bahçesiyle, malzemesi huzur olan maskesiz bir yaşam sürdü.

Gözlerden Uzak Olma Tercihi: Popüler kültürün getirdiği spot ışıklarından dürüstçe uzaklaşan sanatçı, son dönemde çiftliğindeki evinin kapısına kilit vurarak daha da gizemli ve gözlerden uzak bir yaşam tarzı seçti. Sosyal medya hesaplarını dahi aktif kullanmayan Tekin, rasyonel dünyadan tamamen koparak ruhunu doğanın su gibi akıcı sakinliğine teslim etmiş durumda.