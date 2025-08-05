Perihan Savaş 'Sahtekarlar' dizisinin Hüma'sı oldu

Ay Yapım’ın NOW için çekeceği 'Sahtekârlar' dizisi merakla bekleniyor. Ali Bilgin’in yönettiği, Sema Ergenekon’un yazdığı dizide Hilal Altınbilek 'Reyhan'a, Burak Deniz avukat Ertan’a, Tamer Levent 'Hidayet Kutman'a hayat verecek. Herkesin birbirine oyun oynadığı dizinin kadrosuna değerli bir oyuncu daha katıldı.

HÜMA KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Dizinin kadrosuna değerli oyuncu Perihan Savaş katıldı. Savaş, 'Sahtekârlar'da Hüma rolüne hayat verecek ve 'Hidayet Kutman'ın kardeşini canlandıracak. Hüma felçli kardeşinin en büyük destekçisidir.