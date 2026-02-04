Pınar Altuğ- Yağmur Atacan çifti cam tavanlı evinin kapılarını açtı
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, bu kez oyunculuğuyla değil eviyle gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Altuğ’un cam tavanlı evi kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.
1994 Miss Turkey güzeli olarak tanınan Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenmişti.
Uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdüren çift, son dönemde YouTube ve sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle daha yakın bir bağ kuruyor.
Paylaşımlarda en çok konuşulan detay ise evin cam tavanlı bölümü oldu.
Gün ışığını doğrudan içeri alan bu alan, evin ferah atmosferini gözler önüne serdi.